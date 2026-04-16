Repugnante: entró a robar a un kiosco y defecó en el piso

Córdoba. Un matrimonio de comerciantes fue víctima de un indignante y desagradable episodio este miércoles por la madrugada en barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba. Al llegar a su almacén, ubicado sobre la Avenida Recta Martinolli al 7200, descubrieron que habían robado diversos elementos y, además, defecado y orinado en el piso del local.

Parte del hecho quedó registrado por una de las cámaras de seguridad. Según se observa en las grabaciones, el ladrón forzó una reja e ingresó por una ventanilla que suele utilizarse para la atención nocturna.

“Fue totalmente desagradable. Llegamos y nos dieron ganas de vomitar. Estaba totalmente drogado. Hizo caca y pis en una parte del almacén donde no hay cámaras. Estaba literalmente a dos metros del baño y fue a hacer en el piso”, contó la dueña del comercio en diálogo con ElDoce.tv .

De acuerdo con su testimonio, el delincuente permaneció al menos 30 minutos dentro del local. “Se llevó de todo. Es devastador para nosotros. Eligió lo más caro y lo que ocupaba menos lugar”, explicó.

Entre los elementos robados mencionó una computadora, varias tablets que estaban a la venta, smartwatches, drones, cigarrillos, botellas de fernet y algunos alimentos.

“Es empezar de cero esto. En la zona es terrible la inseguridad. Todas las noches es pensar a quién le toca, y en esta oportunidad nos tocó a nosotros”, lamentó la vendedora.

