Secuestran un perro en Villa María tras denuncias por ataques a vecinos

Un perro señalado por protagonizar reiterados ataques a vecinos fue secuestrado en la mañana de este jueves durante un allanamiento realizado en barrio Ameghino, en la ciudad de Villa María.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales en un domicilio ubicado en calle San Juan al 1800, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3, a cargo del fiscal René Bosio, con intervención del secretario Pedro Diana.

Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultado positivo, ya que se logró el secuestro del animal que se encontraba en el interior de la vivienda.

La causa se inició días atrás, luego de que una vecina denunciara que el perro habría atacado en reiteradas oportunidades a personas que circulaban por la zona. A partir de esa presentación, la Fiscalía tomó intervención y, tras analizar el caso, dispuso el allanamiento y el retiro del can.

El animal fue trasladado al Centro de Adopción Municipal (CAM), donde permanecerá bajo resguardo y evaluación.

Desde las autoridades remarcaron la importancia de realizar denuncias ante situaciones similares, ya que permiten la intervención de la Justicia y facilitan una respuesta para proteger a los vecinos.