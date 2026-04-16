Tragedia en Malagueño: murió un joven en un accidente laboral

Malagueño. Un joven de 18 años falleció en las últimas horas tras sufrir un grave accidente laboral en la localidad de Malagueño.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en el barrio privado Causana, donde se desarrollaban trabajos en una obra en construcción. Según las primeras informaciones, el joven habría resultado con lesiones de consideración luego del derrumbe de una pared.

Tras el incidente, un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y brindó asistencia al damnificado. Sin embargo, los profesionales de la salud constataron su fallecimiento en el sitio.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. La causa se encuentra en etapa de investigación.

