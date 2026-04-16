Trágico: Una abogada se quitó la vida tras la viralización de sus videos íntimos

Shadya Altamirano era un abogada de 29 años que decidió terminar con su vida luego que su ex novio difundiera videos íntimos por WhatsApp. El caso provocó una fuerte conmoción en Santiago del Estero y trascendió que antes de tomar esta drástica decisión, había denunciado al hombre por sus contantes amenazas.

El hecho ocurrió el pasado 11 de abril en la localidad de Pinto.

Según el testimonio de su madre, Altamirano sufrió durante años maltrato psicológico, violencia física y abuso dentro de la relación y el pasado 1 de marzo, había decidido presentar una denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº15.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se le ofrecieron medidas de protección, como un botón antipánico, y que se dictaron restricciones judiciales para el acusado, un hombre de 43 años.