Un joven murió tras el derrumbe de una pared en una obra en Malagueño

Una jornada laboral terminó en tragedia este jueves en un barrio ubicado sobre la ruta C45, en jurisdicción de Malagueño. Un joven de 18 años perdió la vida luego de quedar atrapado bajo los escombros tras el derrumbe de una pared en una obra en construcción.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1 de la mencionada carretera, cuando, por causas que aún se investigan, una de las estructuras de la vivienda cedió de manera repentina y cayó sobre el operario mientras realizaba tareas en el lugar.

La situación generó una rápida reacción de compañeros de trabajo y vecinos, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia ante la gravedad del episodio.

Operativo de rescate y fallecimiento

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos y efectivos policiales, quienes lograron rescatar al joven de entre los escombros. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un sanatorio privado cercano.

Pese a los esfuerzos médicos, las heridas provocadas por el aplastamiento resultaron fatales. Al ingresar al centro de salud, los profesionales constataron su fallecimiento.

Las circunstancias del derrumbe son materia de investigación.