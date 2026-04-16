Una mujer grave tras un accidente en el ingreso al Puente Uruguay

Una mujer de 54 años se encuentra en estado grave tras ser atropellada por una motocicleta este jueves por la noche en Carlos Paz, en la intersección de avenida Uruguay y Olsacher, en el ingreso al puente Uruguay.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:20, cuando un hombre de 44 años que se conducía en una moto impactó contra la peatona por causas que se investigan.

Producto del fuerte impacto, la mujer fue asistida en el lugar y trasladada en código rojo. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba.

En el sector se dispuso un corte total de tránsito por orden de la fiscalía, a la espera del arribo de la Unidad Judicial para realizar las pericias correspondientes.

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