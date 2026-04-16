Violencia en una escuela: una alumna hirió a cuchilladas a un compañero

Una violenta escena se registró este jueves por la mañana en la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en el conurbano bonaerense, donde una estudiante de primer año apuñaló en reiteradas ocasiones a un compañero de tercer año en la puerta del establecimiento.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sargento Cabral e Industria, cuando, por motivos que aún se investigan, la adolescente atacó al joven con un arma blanca delante de otros alumnos y padres que se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, la chica ingresó rápidamente al edificio escolar e intentó ocultarse para evitar ser retenida por quienes presenciaron el episodio. Sin embargo, fue localizada por las autoridades y posteriormente detenida por personal policial.

El estudiante herido fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Castex, donde permanece internado. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

El episodio generó un fuerte operativo policial en la zona y conmoción en la comunidad educativa.

Este caso se da en un contexto de creciente preocupación por hechos de violencia en escuelas de todo el país. En los últimos días se viralizaron amenazas de tiroteos en distintos establecimientos, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales o escritas en paredes y pizarrones.

En la provincia de Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno imputó recientemente a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de investigaciones por mensajes intimidatorios en escuelas de la capital y localidades como La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer tanto el ataque ocurrido en San Martín como las amenazas detectadas en otras jurisdicciones, mientras crece la preocupación por la escalada de violencia en ámbitos educativos.