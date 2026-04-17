Alerta por amenazas de tiroteos: demoran a un chico en Carapachay

Un adolescente de 16 años fue demorado en las últimas horas, acusado de haber realizado una grave amenaza contra la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López. El joven habría manifestado su intención de perpetrar un ataque armado dentro del establecimiento educativo, lo que generó preocupación en toda la comunidad.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un docente, luego de que el estudiante publicara una historia en su cuenta de Instagram. En la imagen se observaba una pistola acompañada de un mensaje alarmante: “El 22/04 no se salva nadie jajajaj”.

Tras la advertencia, efectivos de la Comisaría 6ta de Vicente López desplegaron un operativo que incluyó tareas de inteligencia y un allanamiento en Villa Ballester, partido de General San Martín. Aunque en ese procedimiento no se logró dar con el sospechoso, el menor fue finalmente localizado e interceptado en la zona de Carapachay.

Durante las diligencias, la Policía incautó distintos elementos que podrían ser clave para la causa. Todo el material será sometido a peritajes para determinar el alcance real de la amenaza y establecer si el adolescente contaba con medios concretos para llevar adelante el ataque.

Una ola de amenazas que se replica en la región

El caso no es aislado. En los últimos días, se registraron múltiples amenazas de tiroteos en instituciones educativas de Argentina, Chile y Uruguay, lo que encendió las alarmas a nivel regional.

En Chile, más de 60 establecimientos de las regiones de La Araucanía y Calama suspendieron sus clases tras recibir mensajes intimidatorios. Las fiscalías llegaron a contabilizar hasta 14 denuncias en un solo día. Entre los mensajes detectados, uno escrito en el baño de una escuela advertía: “Tiroteo mañana segundo bloque voy por los de básica”.

En Uruguay, en la ciudad de Minas (departamento de Lavalleja), también se halló un cartel con una advertencia: “No vengan que les avise”.

En Argentina, los episodios se multiplicaron en distintos puntos del país. En el Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield apareció una pintada que decía: “Esto va a ser una morgue”, mientras que en una escuela de Villa Elisa se encontró el mensaje: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”. Incluso en el Colegio Carlos Pellegrini, en la Ciudad de Buenos Aires, se detectó una amenaza similar: “Los vamos a matar. Tiroteo”.

Investigan si se trata de un desafío viral

Ante la similitud de los mensajes y la cercanía en las fechas, una de las hipótesis que manejan las autoridades es la posible existencia de un desafío viral en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, que incentivaría a adolescentes a realizar este tipo de amenazas.

Si bien en muchos casos no se concretan hechos de violencia, especialistas advierten que este tipo de conductas no deben ser minimizadas, ya que generan pánico, alteran el normal funcionamiento escolar y obligan a activar protocolos de seguridad.

Las autoridades continúan investigando para determinar el origen de esta preocupante tendencia y prevenir posibles riesgos en las comunidades educativas.