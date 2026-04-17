Allanamientos y un imputado por las amenazas en los colegios de Punilla

La justicia avanza con la identificación de los responsables de las pintadas amenazantes que aparecieron en colegios del Valle de Punilla. Se trata de un fenómeno que viene registrándose en establecimientos de Villa Carlos Paz y localidades como Parque Siquiman, La Falda y Villa Santa Cruz del Lago, pero también en distintos puntos de la Provincia de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego.

A los casos registrados hasta el momento, se sumó una nueva amenaza de tiroteo en el IPEM 332 de Santa Cruz del Lago.

Esta mañana, se había detectado un mensaje similar en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Superior (IESS) de Carlos Paz, ciudad donde ya habían aparecido pintadas en los colegios Carande Carro, IPEM 316, Bernardo D´Elía y René Favaloro.

Con la finalidad de poner un freno al «efecto contagio», se ordenó la imputación de un menor (oriundo de Parque Siquiman), se están haciendo múltiples allanamientos y se anticipa que se identificará a todos los responsables.

Es importante destacar, que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y que habría alrededor de diez denuncias.