Aparecieron pintadas con amenazas en otro colegio de Carlos Paz

Durante las últimas horas, apareció una pintada con una amenaza de tiroteo en otro colegio de Villa Carlos Paz. Durante esta semana, los casos se multiplicaron en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad y se implementó un fuerte operativo de seguridad para controlar el ingreso y egreso de los alumnos.

Hechos similares se registraron en las instalaciones del IPEM 316 Eva Perón de Colinas, el IPEM 365 René Favaloro, el colegio Carande Carro, el Instituto Parroquial Bernardo D´Elía y en diversas instituciones del Valle de Punilla, en coincidencia con un fenómeno que se repite en toda la Provincia de Córdoba, en Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Tucumán y Tierra del Fuego.

En esta ocasión, se descubrió una amenaza en un baño del Instituto de Enseñanza Secundaria Superior (IESS), se procedió a su inmediata clausura y se radicó una denuncia en la unidad judicial.

Las autoridades escolares investigan si se trata de un «reto viral» que podría haber sido activado por estudiantes de distintos puntos del país a través de redes sociales, lo que encendió las alarmas luego de lo acontecido en San Cristóbal (Santa Fe).