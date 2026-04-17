Fue trasladada a la Clínica Punilla

Atropellaron a una mujer en el centro de Carlos Paz

Fue embestida por un motociclista frente al Palacio 16 de Julio.
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Sucesos
viernes, 17 de abril de 2026 · 18:53

Un motociclista embistió esta tarde a una mujer de 80 años en pleno centro de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo este viernes a las 15:10 en la intersección de Avenida San Martín y Liniers, frente a la Municipalidad.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de una vecina herida, quien manifestaba un fuerte dolor en la pierna izquierda a la altura de la cadera.

Se hizo presente el servicio de emergencia y los bomberos voluntarios, quienes brindaron las primeras asistencias y dispusieron el traslado de la damnificada a la Clínica Punilla para una mejor evaluación.

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