Atropellaron a una mujer en el centro de Carlos Paz

Un motociclista embistió esta tarde a una mujer de 80 años en pleno centro de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo este viernes a las 15:10 en la intersección de Avenida San Martín y Liniers, frente a la Municipalidad.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de una vecina herida, quien manifestaba un fuerte dolor en la pierna izquierda a la altura de la cadera.

Se hizo presente el servicio de emergencia y los bomberos voluntarios, quienes brindaron las primeras asistencias y dispusieron el traslado de la damnificada a la Clínica Punilla para una mejor evaluación.