Caen con cannabis, celulares y una bici robada en Jesús María

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Jesús María en las últimas horas, en un procedimiento que permitió el secuestro de plantas de cannabis, una balanza, una bicicleta con pedido de secuestro y ocho teléfonos celulares.

El operativo contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se enmarca en tareas de control e investigación en el norte provincial.

En paralelo, otros procedimientos realizados en distintas localidades dejaron como saldo seis personas detenidas por hechos vinculados a hurto, estafa, riñas, lesiones y amenazas.

Estas intervenciones se desarrollaron en Villa Dolores, Rayo Cortado, Santa María, Villa Candelaria, San Javier, Cruz del Eje y Colonia Caroya, donde además se incautaron un arma de fuego y dos motocicletas, entre otros elementos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones en cada jurisdicción.