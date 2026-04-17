Cayó un grupo de menores por robos en casas de Arroyito

Tres menores de edad, oriundos de Córdoba Capital, fueron detenidos en las últimas horas en la ciudad de Arroyito, acusados de participar en una serie de robos domiciliarios. El procedimiento se realizó en la intersección de calles Fulvio Pagani y Luis Fonti, donde intervino personal policial en el marco de una investigación en curso.

Los adolescentes, de 13, 14 y 15 años, estarían implicados en un hecho delictivo que tuvo como víctima a un hombre de 81 años. Según se informó, los sospechosos habrían ingresado a una vivienda ubicada sobre avenida Marcelino Bernardi, de donde sustrajeron diversos elementos de valor.

Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar parte de lo robado, incluyendo dinero en efectivo, alhajas, perfumes, relojes, teléfonos celulares, prendas de vestir, herramientas y otros objetos de interés para la causa.

Fuentes policiales indicaron que los menores también estarían vinculados a otros ilícitos registrados recientemente en la misma zona, lo que amplía el alcance de la investigación.

Tras el procedimiento, los tres jóvenes fueron trasladados junto a los elementos secuestrados a sede policial, donde quedaron a disposición del Juzgado de Menores de la ciudad de Arroyito.