Cayó una pareja por explotar sexualmente a dos mujeres

Trata de personas en Salta
Cayó una pareja por explotar sexualmente a dos mujeresEl operativo fue realizado por Gendarmería tras una investigación iniciada por una denuncia. Las víctimas fueron rescatadas.
Una pareja fue detenida en la ciudad de Salta acusada de trata de personas con fines de explotación sexual, en una causa que permitió rescatar a dos mujeres, una de ellas menor de edad.
La investigación se inició en agosto de 2024, a partir de una denuncia recibida por operadores del 911. A partir de allí, la Fiscalía Federal de Salta ordenó una serie de medidas para verificar el delito e identificar a los presuntos responsables.
Las tareas investigativas, llevadas adelante por el Grupo de Análisis Criminal de Gendarmería Nacional, incluyeron el análisis de líneas telefónicas, redes sociales y seguimientos, lo que permitió determinar que los sospechosos organizaban encuentros a través de plataformas digitales.
Según se estableció, las víctimas eran obligadas a asistir a esos encuentros, mientras la pareja obtenía un beneficio económico de la actividad.
Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó allanamientos en dos domicilios de la capital salteña. Durante los procedimientos, realizados este miércoles al mediodía, se detuvo a un hombre y una mujer.
Además, se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo, motocicletas y otros elementos vinculados a la causa.
En uno de los inmuebles, los efectivos rescataron a las dos víctimas, quienes quedaron bajo resguardo del equipo especializado en trata de personas.