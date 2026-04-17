Cayó una pareja por explotar sexualmente a dos mujeres

Una pareja fue detenida en la ciudad de Salta acusada de trata de personas con fines de explotación sexual, en una causa que permitió rescatar a dos mujeres, una de ellas menor de edad.

La investigación se inició en agosto de 2024, a partir de una denuncia recibida por operadores del 911. A partir de allí, la Fiscalía Federal de Salta ordenó una serie de medidas para verificar el delito e identificar a los presuntos responsables.

Las tareas investigativas, llevadas adelante por el Grupo de Análisis Criminal de Gendarmería Nacional, incluyeron el análisis de líneas telefónicas, redes sociales y seguimientos, lo que permitió determinar que los sospechosos organizaban encuentros a través de plataformas digitales.

Según se estableció, las víctimas eran obligadas a asistir a esos encuentros, mientras la pareja obtenía un beneficio económico de la actividad.

Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó allanamientos en dos domicilios de la capital salteña. Durante los procedimientos, realizados este miércoles al mediodía, se detuvo a un hombre y una mujer.

Además, se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo, motocicletas y otros elementos vinculados a la causa.

En uno de los inmuebles, los efectivos rescataron a las dos víctimas, quienes quedaron bajo resguardo del equipo especializado en trata de personas.