Choque en cadena en Traslasierra con colectivos y ambulancia

Un accidente de tránsito se registró esta siesta en la zona de la recta de Los Pozos, donde se vieron involucrados dos colectivos y una ambulancia municipal.

Según relataron pasajeros, uno de los colectivos se habría detenido a un costado de la calzada. Detrás circulaba una ambulancia que debió frenar de manera repentina, lo que derivó en que un segundo colectivo impactara desde atrás.

El siniestro involucró a unidades de las empresas Sarmiento y Panaholma, además de un vehículo sanitario perteneciente a la Municipalidad de Villa Dolores.

Como consecuencia del choque, se produjeron daños materiales y momentos de tensión entre los ocupantes, mientras que el tránsito en el sector se vio afectado.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación, en un tramo de ruta caracterizado por su calzada angosta y visibilidad reducida.