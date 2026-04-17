Cosquín: Detuvieron a un profesor acusado de abusar de dos niños

Un operativo policial conmocionó a la ciudad de Cosquín y culminó con la detención de un profesor de gimnasia acusado de abuso sexual. El caso ha generado una fuerte repercusión en la comunidad y tomó intervención el personal de la Subdirección General de Investigaciones Criminales Norte y la Departamental Punilla Norte.

Se llevó a cabo un allanamiento con resultados positivos en una vivienda de la calle Corrientes al 700, luego de la denuncia que se radicó el pasado lunes 13 de abril en la comisaría de Santa María.

Como resultado del operativo, realizado el pasado martes 14 de abril en horas de la tarde, se detuvo a un hombre de 43 años que ha sido imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado. Además, se secuestró un teléfono celular que será peritado e incorporado como prueba fundamental a la causa judicial.

Según pudo conocerse, el docente se encuentra acusado de haber abusado de dos menores de 5 años.