Crimen de Fernando Báez Sosa: desestimaron el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a la pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario en el crimen de Fernando Báez Sosa.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los magistrados no hicieron lugar al planteo de la defensa, que consideró que hubo un "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva”.