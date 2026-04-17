Cuatro detenidos por un violento robo a un hombre de 70 años

Cuatro personas quedaron detenidas en las últimas horas por el robo de un vehículo a un hombre de 70 años en la ciudad de Córdoba, en un hecho ocurrido a comienzos de mes que dejó a la víctima con lesiones.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Investigaciones Criminales, con allanamientos en barrios Villa Alberdi y Villa Urquiza. Allí se detuvo a dos hombres —uno de ellos menor de edad— señalados como presuntos autores del ataque.

En paralelo, dos mujeres entregaron voluntariamente a la Justicia a sus hijos menores, quienes también quedaron imputados por su presunta participación en el hecho.

El episodio ocurrió el pasado 10 de abril, cuando la víctima fue abordada para sustraerle su Renault Sandero. Durante el asalto, el hombre resultó herido.

El vehículo fue recuperado ese mismo día en barrio Villa Alberdi, tras un operativo policial.

Durante los allanamientos, además, se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del robo.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción a cargo del magistrado interviniente Horacio Vázquez, con intervención del Juzgado Penal Juvenil.