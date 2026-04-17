Detienen a joven por choque fatal en presuntas picadas

Seguridad vial en Córdoba
Detienen a joven por choque fatal en presuntas picadasEl siniestro ocurrió en barrio San Jorge y dejó una víctima de 50 años
Un hombre de 24 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, acusado de estar vinculado a un siniestro vial que terminó con la muerte de una persona de 50 años.
El hecho ocurrió en barrio San Jorge y es investigado como un presunto caso de picadas ilegales. Según informaron fuentes policiales, el detenido habría participado en este tipo de maniobras al momento del impacto.
La identificación del joven fue posible tras una investigación realizada por personal de Accidentología Vial, que permitió avanzar sobre su presunta participación en el episodio.
La causa continúa en manos de la Justicia, mientras se profundizan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.