Doce detenidos y más de 10 mil dosis secuestradas en Río Cuarto

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató esta madrugada una organización narco en la ciudad de Río Cuarto, tras cinco meses de investigación iniciada a partir de denuncias anónimas. El procedimiento dejó 12 personas detenidas y el secuestro de más de 10 mil dosis de drogas, además de dinero, armas y vehículos.

Los operativos se realizaron en nueve viviendas ubicadas en barrio Oncativo, donde funcionaban puntos de venta, lugares de guardado y la residencia del presunto líder de la banda. En total, se ejecutaron 12 allanamientos simultáneos, con la participación de cerca de 150 efectivos y más de 30 móviles.

Según precisaron fuentes oficiales, se incautaron 6.535 dosis de cocaína y 3.757 de marihuana, además de más de dos kilos de cannabis, más de un kilo y medio de cocaína, tres plantas de cannabis, 10 millones de pesos en efectivo, dos autos, dos motocicletas y armas de fuego. También se secuestraron balanzas digitales, dispositivos electrónicos y elementos vinculados al fraccionamiento.

La fiscal antinarcotráfico Georgina Osella indicó que la organización operaba en un radio de apenas 450 metros con nueve puntos activos, lo que evidenciaba un control territorial marcado. “Se logró desmantelar una estructura que tenía tomado el sector”, explicó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, señaló que el procedimiento permitió desarticular “una verdadera organización criminal” y destacó el impacto de contar con una fiscalía antinarcotráfico estable en la ciudad para avanzar en investigaciones de este tipo.

El valor estimado de todo lo secuestrado asciende a unos 100 millones de pesos. Los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.