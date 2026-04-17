El padre de Ángel López encabeza una vigilia en el Obelisco

La familia de Ángel López, el niño de 4 años que murió el domingo 5 de abril en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, encabeza la vigilia en el Obelisco para homenajearlo.

Luis López, padre de Ángel, se encuentra acompañado por la hermana Martha Pelloni y otros vecinos durante la manifestación realizada en pleno centro porteño con el objetivo de reclamar justicia por el fallecimiento del menor.

“¡Basta de informes psicológicos falsos! Castigo ejemplar ante falsas denuncias” y “Lo mataron con decisiones judiciales. Justicia por Ángel”, son algunas de las frases exhibidas en los carteles y pancartas que muestran la imagen de la víctima.

Luego de haberse enfrentado a Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su pareja, Michael González, el padre recibió el cariño y el apoyo de los ciudadanos que piden “mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención”, así como solicitan “empoderar a los papás en juzgados de familia, sin ideología y con igualdad real”.

La vigilia comenzó a las 17 y se extenderá hasta las 22. Los acusados se encuentran detenidos con prisión preventiva en Chubut por el supuesto homicidio del menor.