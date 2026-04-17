Fuerte operativo en las escuelas de Punilla tras amenazas de tiroteos

Este viernes se desplegó un operativo policial en distintos establecimientos educativos de Villa Carlos Paz, luego de las amenazas de tiroteos detectadas en mensajes escritos en baños escolares en los últimos días.

La presencia de efectivos se concentró en las escuelas donde aparecieron las inscripciones, con controles y recorridos preventivos.

Si bien las actividades se desarrollaron con normalidad, las autoridades dispusieron reforzar la seguridad bajo un esquema preventivo para llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

El operativo también se extendió a otras localidades del departamento Punilla, como San Antonio de Arredondo, Icho Cruz, Bialet Massé, Cuesta Blanca y Tanti, incluso en lugares donde no se registraron amenazas.

La medida se enmarca en una estrategia de prevención ante la seguidilla de episodios que generaron preocupación en la región, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.