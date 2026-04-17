Golpe al narcotráfico en Río Cuarto: desbaratan organización con ocho detenidos

Un amplio operativo encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se desarrolla en la ciudad de Río Cuarto, donde ya se concretaron nueve allanamientos en barrio Oncativo. Como resultado, fueron detenidas al menos ocho personas y se logró el secuestro de cocaína, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.

Según se informó, los procedimientos permitieron desbaratar distintos puntos vinculados a la organización, que funcionaban como centros de venta, guardado y fraccionamiento de estupefacientes.

El despliegue continúa con la participación de oficiales especializados, en el marco de una investigación que apunta a desarticular una estructura narco con presencia en el sector.

Desde la FPA adelantaron que brindarán más detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11 en la base ubicada en calle Sobremonte al 1300, en la ciudad de Río Cuarto.