La Calera: secuestran cocaína, marihuana y dinero en un allanamiento

Una banda dedicada al narcomenudeo fue desarticulada en la ciudad de La Calera tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que culminó con la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad.

Las aprehensiones se concretaron en la vía pública, en calle Honduras sin número de barrio El Cenizal, donde los efectivos interceptaron a tres hombres que estaban siendo investigados en el marco de una causa dirigida por el Ministerio Público Fiscal. Durante el palpado preventivo, se secuestraron elementos vinculados a la actividad ilícita.

En simultáneo, se realizó un allanamiento en un domicilio de calle Manuel Pizarro, en el mismo barrio, donde los investigadores lograron incautar 362 dosis de marihuana, 186 de cocaína y dinero en efectivo.

Según se informó, la organización modificaba de manera constante sus modalidades de venta y los puntos de comercialización para evadir los controles. Operaban en inmediaciones del domicilio allanado, realizaban ventas en la vía pública y también bajo la modalidad delivery, utilizando a distintos intermediarios, entre ellos un menor.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Fiscalía del Segundo Turno, que dispusieron el traslado de los detenidos y el secuestro de los elementos a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.