Los atraparon en una moto que había sido robada, ocurrió en Punilla

Dos jóvenes de 21 y 18 años fueron aprehendidos en La Cumbre luego de haber robado una moto en la ciudad de La Falda. Los delincuentes fueron interceptados durante un control preventivo en el Camino a Las Conejeras.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 16:30 horas, cuando efectivos policiales (que realizaban tareas de vigilancia en el sector) procedieron a interceptar una motocicleta Corven 150 cc para un control de rutina. A bordo del rodado, circulaban dos ocupantes.

Al verificar el dominio y el número de motor a través del sistema informático de la fuerza, se constató que sobre la moto pesaba un pedido de secuestro activo solicitado por la Unidad Judicial de La Falda.

Ante esta situación, se procedió de inmediato al secuestro de la motocicleta y a la aprehensión de ambos sujetos.