Megaoperativo en Córdoba: 66 detenidos tras más de 100 allanamientos

El procedimiento se desarrolló en el marco de los dispositivos estratégicos de seguridad y contó con la participación de diversas áreas operativas. Como resultado, además de las detenciones, se secuestraron más de 80 vehículos, cinco armas de fuego, una réplica, cartuchos de distintos calibres, teléfonos celulares, notebooks, 15 cubiertas y otros elementos vinculados a las investigaciones.

Del operativo participaron efectivos de Investigaciones Criminales, CAP, Motocicletas, SEOM, GIF, GEOT, Guardia de Infantería y Canes, en un despliegue coordinado en múltiples puntos de la capital provincial.

Las acciones fueron supervisadas por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe Alberto Bietti y el director general de Seguridad Capital, Juan Pablo Esquibel.