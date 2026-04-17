Nono: un hombre se sumergió en el río y no volvió

Un turista de 37 años, oriundo de Buenos Aires, fue hallado sin vida en la tarde de este jueves en el río del balneario Los Remansos, en la localidad de Nono, luego de un intenso operativo de búsqueda.

El hecho ocurrió cuando el hombre se habría sumergido en el agua y no regresó al lugar donde se encontraba junto a su pareja, lo que activó rápidamente un despliegue de rescate en la zona.

En el operativo intervino personal del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) de la Dirección Bomberos, que llevó adelante tareas de rastreo subacuático. Tras varias inmersiones en el sector, los rescatistas lograron localizar el cuerpo sin vida a una profundidad aproximada de cinco metros.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, dirigida por la Dra. Cecilia Giménez, que trabaja para determinar las circunstancias del hecho.