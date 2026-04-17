Piden la detención de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a bienes adquiridos en esa provincia.

La investigación, a cargo del fiscal Pedro Simón, se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia anónima y apunta a una supuesta estructura de asociación ilícita agravada. Según fuentes judiciales, ambos dirigentes quedaron imputados en este expediente, que se suma a otras causas en trámite en distintas jurisdicciones.

Entre las medidas solicitadas se incluyen allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes. La decisión final deberá ser tomada por el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz. El fiscal argumentó el pedido de detención en un posible riesgo de fuga.

De acuerdo a la pesquisa, existirían al menos 35 propiedades en Santiago del Estero vinculadas a sociedades relacionadas con Toviggino y su entorno. Además, se investigan vehículos, inversiones financieras y participación en empresas.

La acusación sostiene que Tapia, en su rol al frente de la AFA, habría permitido maniobras de administración de fondos que derivaron en transferencias hacia firmas vinculadas al tesorero. Entre ellas se menciona Real Central SRL, asociada a un presunto testaferro, y otras empresas que integrarían una red societaria.

También se menciona a la firma TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, por operaciones que ya forman parte de otra causa en curso en la localidad bonaerense de Campana. En ese expediente, la Justicia analiza posibles vínculos entre movimientos financieros y el patrimonio investigado.

Tal como señala el portal Infobae, la causa continúa en etapa investigativa y se espera que en los próximos días haya definiciones judiciales sobre las medidas solicitadas.