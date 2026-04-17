Roban una moto y la encuentran destrozada en una zona rural

Una motocicleta fue robada esta mañana en la localidad de San José de la Dormida y horas más tarde apareció abandonada y dañada en un camino rural.

El hecho se registró alrededor de las 6, cuando el vehículo —una Corven 150 cc blanca y negra— fue sustraído de la vía pública en barrio Evita, donde se encontraba sin medidas de seguridad.

Tras la denuncia, personal de la Departamental Tulumba inició tareas de rastrillaje que permitieron localizar la moto cerca de las 10:10 en la zona rural camino a Las Cortaderas.

Según fuentes policiales, el rodado estaba parcialmente desarmado y presentaba signos de haber sufrido un accidente.

La investigación continúa para identificar a los responsables, mientras que la causa quedó a disposición del magistrado interviniente de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.