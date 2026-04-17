Robaron en una casa y los detuvieron cuando escapaban por la ruta

Cuatro jóvenes fueron detenidos en las últimas horas en Colonia Tirolesa, luego de ser señalados por un robo en una vivienda y ser interceptados mientras escapaban por la ruta.

El procedimiento se llevó a cabo tras un operativo desplegado en la zona, que permitió ubicar el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos.

Durante el control, los efectivos secuestraron el automóvil, una notebook, herramientas y otros elementos que estarían vinculados al hecho.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación para determinar su participación en el robo.