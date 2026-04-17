Se conoció quién es la vecina herida en el accidente del Puente Uruguay

Beatriz Zerrizuela, de 54 años y vecina de barrio Los Manantiales, fue identificada como la mujer que resultó gravemente herida tras ser atropellada por una motocicleta este jueves por la noche en Villa Carlos Paz.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Uruguay y Olsacher, en el ingreso al puente Uruguay, cuando por causas que se investigan una moto conducida por un hombre de 44 años, domiciliado en barrio Colinas, impactó contra la mujer.

Tras el hecho, fue asistida en el lugar y trasladada en código rojo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba con un traumatismo de cráneo grave.

En el sector se dispuso un corte total de tránsito por orden de la fiscalía, mientras se aguardaba la llegada de la Unidad Judicial para realizar las pericias correspondientes.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.