Secuestran más de 30 kilos de droga en Ruta 36

Un importante procedimiento de la Policía Caminera permitió el secuestro de más de 30 kilos de marihuana y cocaína en la Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 792, en las últimas horas.

El operativo se realizó durante un control vehicular, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 41 años, quien transportaba varias bolsas en la caja de carga.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados detectaron envoltorios con una sustancia compatible con marihuana, por lo que se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Tras los análisis correspondientes, se confirmó el secuestro de aproximadamente 30,079 kilogramos de marihuana, además de cinco envoltorios de clorhidrato de cocaína.

Todo lo incautado quedó a disposición del juzgado federal interviniente, mientras continúan las actuaciones en torno al caso.