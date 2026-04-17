Tragedia en Bolivia: una niña murió por asfixia y su padre se suicidó en un hospital

Una profunda conmoción atraviesa al norte del país tras un dramático episodio que terminó con la muerte de una niña de 4 años y, minutos después, con el suicidio de su padre dentro de un hospital. El hecho ocurrió el miércoles en el hospital de San José de Pocitos, en Bolivia, a escasa distancia de la frontera con la provincia de Salta.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el hombre ingresó al centro de salud con su hija en brazos y manifestó que la pequeña había ingerido una sustancia. No obstante, al ser asistida por el personal médico, constataron que la niña ya se encontraba sin vida al momento de su llegada. En ese contexto de desesperación, la situación se tornó aún más trágica: el padre extrajo un arma de fuego y se disparó en la cabeza frente a profesionales de la salud y otras personas que se encontraban en el lugar.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue una anoxia encefálica provocada por asfixia mecánica, producto de una compresión en el tórax y el abdomen.

Los especialistas indicaron que se trató de un homicidio y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones anteriores, compatibles con hechos de violencia ocurridos tiempo atrás, lo que refuerza la sospecha de un contexto de maltrato sostenido.

La principal línea de investigación apunta a que el hombre habría causado la muerte de la niña en su vivienda y luego la trasladó al hospital. Tras recibir la confirmación del fallecimiento, decidió quitarse la vida en el mismo lugar.

Se supo además que la menor asistía a un jardín de infantes en Salvador Mazza, localidad salteña ubicada a pocos metros del límite internacional. Según fuentes del caso, no existían denuncias formales previas, pese a los indicios de violencia detectados.

Otro dato que forma parte de la investigación es que la madre de la niña se encontraría detenida, lo que abre nuevas hipótesis sobre el entorno familiar.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia, que buscan reconstruir con precisión lo sucedido y determinar si existieron responsabilidades adicionales, omisiones o señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo.