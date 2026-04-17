Tres adolescentes fueron detenidos por robarle a un jubilado en Arroyito

Tres adolescentes de 13, 14 y 15 años fueron detenidos en las últimas horas en Arroyito, señalados como presuntos autores de un robo domiciliario que tuvo como víctima a un hombre de 81 años.

Según se informó, los jóvenes habrían ingresado a la vivienda del damnificado y sustraído dinero y distintos elementos de valor.

Tras un operativo policial, se logró recuperar alhajas, perfumes, relojes, teléfonos celulares, herramientas, prendas de vestir y otros objetos vinculados al hecho.

Los adolescentes quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del robo.