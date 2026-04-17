Tres adolescentes serán imputados por las amenazas en Córdoba

Tres adolescentes fueron imputados por las amenazas de tiroteos en las escuelas de Córdoba. El gobierno provincial intensificó las acciones en los colegios para frenar un fenómeno que se repite en varias provincias argentinas y que podría estar inspirado en un desafío viral.

Los menores fueron identificados por sus posteos y mensajes en redes sociales y se encuentran acusados de «amenazas agravadas por anonimato», una figura que podría aplicarse a otros chicos responsables de haber realizados pintadas en colegios del Valle de Punilla y otros puntos del interior provincial.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad y que también se mantiene un diálogo constante con las autoridades escolares, con la premisa de concientizar a los estudiantes sobre las consecuencias de este tipo de conducta que enciende todas las alarmas.