Una motociclista herida tras haber chocado contra un vehículo

Villa Carlos Paz
Una motociclista herida tras haber chocado contra un vehículoLa mujer fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Sayago con una lesión en su brazo.
Un choque entre auto y moto se produjo esta tarde en el barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz y dejó el saldo de una mujer herida. La mujer tiene 68 años de edad y fue trasladada con una lesión en su brazo izquierdo hacia el Hospital Sayago.
El hecho se produjo alrededor de las 17,50 horas en la intersección de las calles Miguel Cané y El Redentor.
Por causas que buscan determinarse, colisionaron una moto Honda Biz (donde se trasladaba la mujer de 68 años) y un utilitario Peugeot Partner (conducido por un hombre de 48 años). En el lugar, trabajó el servicio de emergencias médicas y se diagnosticó a la motociclista con un traumatismo en el miembro superior izquierdo.