Una motociclista herida tras haber chocado contra un vehículo

Un choque entre auto y moto se produjo esta tarde en el barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz y dejó el saldo de una mujer herida. La mujer tiene 68 años de edad y fue trasladada con una lesión en su brazo izquierdo hacia el Hospital Sayago.

El hecho se produjo alrededor de las 17,50 horas en la intersección de las calles Miguel Cané y El Redentor.

Por causas que buscan determinarse, colisionaron una moto Honda Biz (donde se trasladaba la mujer de 68 años) y un utilitario Peugeot Partner (conducido por un hombre de 48 años). En el lugar, trabajó el servicio de emergencias médicas y se diagnosticó a la motociclista con un traumatismo en el miembro superior izquierdo.