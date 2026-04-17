Villa Huidobro: cayó por cazar sin permiso en otra provincia

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la localidad de Villa Huidobro por realizar caza deportiva sin autorización, en un procedimiento llevado a cabo por la Patrulla Rural.

Según informaron fuentes policiales, el cazador no contaba con la documentación correspondiente para la actividad en la provincia de San Luis. En el operativo se secuestró un jabalí europeo, un fusil con mira telescópica y la camioneta en la que se trasladaba.

En paralelo, durante un Operativo Potenciado en Despeñaderos, dos personas fueron detenidas: una por intentar evadir un control policial y otra por circular en una motocicleta con pedido de secuestro judicial.

Además, en el marco de estos controles, se incautaron 20 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

Los procedimientos se enmarcan en tareas preventivas y de control en distintos puntos del sur provincial.