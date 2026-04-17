Violencia escolar: una chica de 14 años hirió en el cuello a un alumno de 15

Un violento episodio ocurrió en Villa Bonich, partido bonaerense de General San Martín, donde un adolescente de 15 años fue atacado con un arma blanca por una compañera de 14 años a la salida de un establecimiento educativo. La víctima sufrió una herida en el cuello y tuvo que ser asistida de urgencia.

El hecho se registró el jueves en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N° 4, ubicada en la intersección de Alsina y Maestro Dasso. Según la investigación, el ataque se produjo de manera repentina cuando ambos jóvenes se encontraban fuera del colegio.

Tras la agresión, el adolescente cayó desvanecido en la vía pública y fue auxiliado por otros estudiantes que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica. De acuerdo con fuentes del caso, la lesión fue de carácter leve y no requirió sutura.

Con el correr de las horas, el propio joven brindó su testimonio y relató cómo se produjo el ataque. “Fue todo muy rápido, no me dio tiempo ni de reaccionar”, expresó. También aseguró que mantenía un vínculo reciente con la agresora, aunque con versiones distintas sobre la relación entre ambos: mientras él la definía como una amistad, la adolescente habría interpretado un vínculo sentimental.

El joven señaló además que en los días previos ya habían existido situaciones de tensión. Según su relato, la agresora habría mostrado actitudes posesivas y episodios de violencia verbal y física anteriores, lo que había generado distancia entre ambos.

“Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio cachetazos cuando se enteró de que hablaba con otra chica”, contó el adolescente, quien vinculó el episodio a posibles celos.

También mencionó que la joven habría tenido comportamientos agresivos en relaciones previas, lo que ahora forma parte del material que analiza la investigación.

Tras el hecho, la adolescente fue demorada y trasladada a una dependencia policial especializada en menores. Prestó declaración y, con el avance inicial de las actuaciones, quedó en libertad.

La causa quedó a cargo del fiscal Federico Sidnik, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, quien caratuló el caso como “lesiones”. Además, se ordenó la recopilación de pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad y conversaciones de mensajería, que ya están siendo incorporadas a la investigación.

En paralelo, se dispuso asistencia para las familias involucradas mientras se continúa con la reconstrucción del episodio.