Accidente entre auto y moto dejó un joven herido en Bialet Massé

Un siniestro vial entre un auto y una motocicleta dejó como saldo a un joven de 20 años herido en Bialet Massé. El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 21:08 en la intersección de Mariano Moreno y la Ruta Nacional 38.

Según se informó, un hombre de 44 años conducía un Volkswagen Gol cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con una motocicleta Honda Twister manejada por el joven.

Tras el impacto, acudió al lugar un servicio de emergencias que asistió al motociclista. Los profesionales constataron que presentaba politraumatismos y dispusieron su traslado al Hospital Domingo Funes para una mejor atención.