Amenazaba a una mujer de Córdoba con viralizar videos íntimos desde Tucumán

Un hombre fue detenido en la ciudad de San Miguel de Tucumán acusado de extorsionar a una mujer de Córdoba mediante amenazas con difundir material íntimo.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres Turno Cuarto, se inició a fines de 2025, cuando el imputado habría conocido a la víctima a través de redes sociales. Con el paso del tiempo, generaron un vínculo de confianza que derivó en el intercambio de imágenes y videos íntimos.

Según la causa, ese material fue luego utilizado para intimidar a la mujer y exigirle dinero en reiteradas oportunidades, bajo la amenaza de viralizar los contenidos.

Tras diversas medidas investigativas, se ordenó la detención del acusado, que fue concretada el 15 de abril en Tucumán, con la participación de efectivos locales y colaboración de una comisión del Departamento de Delitos Económicos de Córdoba.

Durante el procedimiento se secuestró su teléfono celular, considerado un elemento clave para la investigación.

Actualmente, se encuentra en curso el proceso de extradición hacia Córdoba, donde deberá responder ante la justicia.