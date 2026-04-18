Buscan a un niño de 12 años desaparecido desde el miércoles

La Justicia solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Isaías Pérez, un niño de 12 años domiciliado en la ciudad de San Francisco.

Según la información oficial, el menor fue visto por última vez el pasado miércoles 15 de abril en esa ciudad. De acuerdo a la investigación en curso, podría encontrarse en San Francisco o en zonas cercanas.

El niño es de contextura robusta, tez morena, cabello corto castaño y ojos marrones. Como seña particular, presenta una cicatriz en el pómulo derecho.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación, se solicita comunicarse de inmediato a los teléfonos 03564-443272 o 3564-570111, o enviar información al correo electrónico [email protected].