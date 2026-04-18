Caso Ángel: no descartan que la madre haya golpeado al niño

La investigación por la muerte de Ángel López atraviesa un momento clave y podría registrar un cambio significativo en su hipótesis principal. El fiscal Cristian Olazábal señaló que no se descarta que la madre del niño, Mariela Altamirano, haya tenido un rol directo en las agresiones que derivaron en el fallecimiento, lo que modificaría el enfoque inicial del caso.

De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el avance en las pericias sobre los teléfonos celulares de los acusados podría aportar nuevos elementos para reconstruir lo ocurrido. La extracción y análisis de datos digitales, iniciada recientemente, es considerada fundamental para esclarecer los hechos. “Puede haber variaciones en el caso”, advirtió en declaraciones radiales.

En un primer momento, la acusación apuntaba al padrastro como autor de la golpiza, mientras que la madre era señalada por omisión. Sin embargo, Olazábal sostuvo que, ante la falta de pruebas directas, la causa se ha sostenido en base a indicios, por lo que los nuevos hallazgos podrían reconfigurar los roles de los implicados.

En ese contexto, también se incorporaron testimonios que mencionan antecedentes de conductas violentas por parte de Altamirano hacia otro de sus hijos, aunque no específicamente hacia la víctima.

Los primeros resultados de la autopsia indicaron que Ángel presentaba más de 20 lesiones compatibles con una golpiza, lo que permitió establecer que los golpes fueron la causa de la muerte. A partir de estos datos, los investigadores trabajan en reconstruir la secuencia previa al desenlace fatal.

El fiscal remarcó la necesidad de analizar el caso de manera integral, contemplando el entorno familiar y los antecedentes. En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso la intervención del equipo técnico que había otorgado la tenencia del niño a su madre. La medida incluye una auditoría, a cargo de la camarista María Marta Nieto, con un plazo de 60 días.

Asimismo, se investiga si existieron irregularidades en los informes que derivaron en esa decisión, evaluándose posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público o falsedad ideológica.

Con una importante cantidad de información digital ya recuperada, la causa avanza hacia una etapa decisiva, en la que se buscará determinar con mayor precisión las responsabilidades en la muerte del menor.