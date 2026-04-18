Desapareció una joven y activaron un operativo en Punilla

La Fiscalía Multifuero de 2° turno de la ciudad de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, solicitó colaboración para dar con el paradero de una joven de 20 años, desaparecida este 18 de abril en horas de la madrugada en Santa María de Punilla.

Según se informó, la joven mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, cabello largo color castaño y rostro delgado.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo con capucha color amarillo, una campera bordó tipo inflable y pantalón negro.

Desde la Fiscalía indicaron que cualquier persona que pueda aportar información debe comunicarse con la dependencia policial más cercana o con la Comisaría de Santa María de Punilla al teléfono 3541-488180.