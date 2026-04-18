Detenido con droga: llevaba más de 500 dosis en Santa Catalina

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un joven de 25 años y secuestraron más de 500 dosis de marihuana en la localidad de Santa Catalina, en el marco de un operativo que incluyó controles en la vía pública y allanamientos.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Compañía de Intervenciones Especiales interceptó al sospechoso en la intersección de las calles Corrientes y San Juan. Durante el palpado preventivo, los agentes hallaron 504 dosis de marihuana, por lo que el sujeto quedó detenido en el lugar.

Posteriormente, y en el marco de la misma investigación, se llevaron a cabo tres allanamientos: dos en domicilios ubicados en calle Paul Harris al 900, en Santa Catalina, y otro en Alfredo Terzaga al 800, en la ciudad de Río Cuarto. En los operativos se secuestraron distintos elementos vinculados a la causa.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Río Cuarto, el detenido fue trasladado a sede judicial junto con todo lo incautado.