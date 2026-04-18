Doble muerte en Rosario: investigan un femicidio seguido de suicidio

Una pareja de jóvenes de 22 años fue hallada sin vida en distintos puntos de Rosario, a pocas cuadras de distancia y con escasas horas de diferencia. Ambos eran estudiantes de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y convivían desde hacía algunos meses.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), tras analizar los teléfonos celulares y avanzar con las primeras pericias, la hipótesis más firme apunta a un femicidio seguido de suicidio. Las víctimas fueron identificadas como Sophia Civarelli y Valentín Alcida.

La joven fue encontrada en el departamento que compartían, recostada en la cama y con una herida cortante en el cuello. En un primer momento, se indicó que la lesión no evidenciaba intervención de terceros ni presentaba signos de violencia adicionales. Sin embargo, con el avance de la investigación, la fiscalía orientó la causa hacia un escenario más complejo.

El hecho tomó estado público luego de que Alcida llamara al 911 alrededor de las 4 de la madrugada para advertir sobre la muerte de su pareja. Posteriormente, se dirigió al domicilio de una amiga, ubicado en calle 3 de Febrero al 1100, donde le relató lo ocurrido. Minutos después, se arrojó desde un octavo piso.

La amiga dio aviso a emergencias y el joven fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció poco después. En paralelo, efectivos policiales realizaron allanamientos en los lugares vinculados al caso y secuestraron un cuchillo, además de los teléfonos celulares de ambos.

La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva, señaló que en el departamento se halló una carta manuscrita atribuida al joven. En ese escrito, él sostenía que su pareja se había quitado la vida y que, al no poder evitarlo, decidió hacer lo mismo.

“Dejó una nota en la que explicaba que no logró salvarla, pese a intentarlo por distintos medios, y que por eso tomaría la decisión de quitarse la vida”, detalló la fiscal. Además, indicó que el modo en que finalmente se suicidó coincidía con lo expresado en esa carta.

Con estos elementos, la investigación continúa bajo la hipótesis principal de un femicidio seguido de suicidio, mientras se esperan resultados periciales definitivos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.