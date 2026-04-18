Dos menores conducían motos en el centro: operativo en Carlos Paz

Este sábado por la mañana, alrededor de las 10:00, personal policial llevó adelante un control vehicular en la intersección de Sabatini y Arturo Orgas, en el Centro de Carlos Paz.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron dos motocicletas en infracción al artículo 104 del Código de Convivencia Ciudadana. Se trata de una Honda Falcón 400 cc gris, conducida por un menor de 15 años, y una Rowser NS160 blanca, al mando de otro joven de 17.

Ante la situación, se procedió al secuestro de ambos rodados por las faltas cometidas.

Los adolescentes no fueron demorados y quedaron bajo la responsabilidad de sus progenitores, a quienes fueron entregados en el lugar.