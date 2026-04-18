Golpe narco en Río Cuarto: 12 detenidos y drogas por $100 millones

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató esta madrugada una organización dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Río Cuarto, tras una investigación de cinco meses iniciada por denuncias anónimas. El operativo dejó 12 personas detenidas y el secuestro de más de 10 mil dosis de drogas.

Los procedimientos se realizaron en nueve domicilios de barrio Oncativo, donde funcionaban seis puntos de venta, dos lugares de guardado y la vivienda del presunto líder. Según la investigación, la organización operaba en un radio de apenas 450 metros, con control territorial consolidado.

En total, se incautaron 6.535 dosis de cocaína, 3.757 de marihuana, más de dos kilos de cannabis, un kilo y medio de cocaína, tres plantas, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y elementos utilizados para fraccionamiento. El valor estimado de lo secuestrado asciende a 100 millones de pesos.

Del operativo participaron cerca de 150 efectivos y más de 30 móviles, con allanamientos simultáneos y dos intervenciones adicionales en una localidad cercana.

La fiscal antinarcotráfico de Río Cuarto, Georgina Osella, indicó que la causa permitió identificar múltiples puntos de comercialización y sostuvo que “tenían verdaderamente tomado el territorio”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, destacó la consolidación de una fiscalía fija en la ciudad como un factor clave para mejorar las investigaciones y aumentar los procedimientos.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.