Grave caso en Córdoba: un bebé fue internado con fractura de cráneo

Un bebé de apenas dos meses permanece internado bajo observación médica tras haber ingresado con una grave lesión en la cabeza al Hospital Infantil, en un hecho que ya es investigado por la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el menor fue trasladado durante la madrugada por sus propios padres hasta el nosocomio, donde fue recibido por el equipo de salud. De inmediato, los profesionales realizaron los estudios correspondientes para evaluar su estado.

Tras la atención médica, se confirmó que el niño presenta un traumatismo de cráneo con fractura de parietal, por lo que quedó internado bajo estricta vigilancia.

A partir de este cuadro, se dio intervención a la Justicia con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las lesiones, ya que hasta el momento no se brindaron detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

La investigación se encuentra en curso.