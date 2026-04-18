Hallan en Carlos Paz una moto robada en Santa Cruz del Lago

Una motocicleta robada en Santa Cruz del Lago fue recuperada este viernes por la tarde en Villa Carlos Paz, tras ser hallada oculta entre las malezas durante un patrullaje preventivo.

El procedimiento se realizó cerca de las 15:15 en la intersección de calles Sanzio y Aristóteles, donde efectivos policiales detectaron el rodado en un sector con escasa visibilidad.

Se trata de una Keller KN 110cc de color roja, que había sido sustraída el pasado miércoles 15 de abril. Tras verificar sus datos, los agentes procedieron al secuestro del vehículo.

La motocicleta quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza con las actuaciones para su restitución al propietario y el esclarecimiento del hecho.