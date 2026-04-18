Hallazgo en un baldío de Carlos Paz: una moto robada y abandonada

Personal del Comando de Acción Preventiva recuperó este sábado por la mañana una motocicleta que había sido abandonada en un descampado de barrio San Ignacio, en el sector sur de Carlos Paz.

El hallazgo se produjo cerca de las 09:55 en calle Pública s/n, cuando los efectivos realizaban un recorrido preventivo y divisaron entre las malezas un rodado de color negro y rojo, sin dominio colocado.

Al inspeccionarlo, constataron que el tambor de arranque presentaba daños, una señal compatible con una posible sustracción.

De inmediato se consultó el sistema policial para verificar si tenía pedido de secuestro vigente, pero la base de datos no arrojó requerimientos.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del vehículo, que fue trasladado al corralón policial donde quedó a resguardo.